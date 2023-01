Nach zwei Jahren Pause klopften die kleinen und großen Könige im Rahmen der Sternsingeraktion in vielen südoststeirischen Gemeinden wieder an die Türen. Am 14. Jänner wird das in Fehring auch gefeiert: Wie berichtet, findet dann zum Abschluss der Dreikönigsaktion ein Sternsingertreffen statt. Rund 1000 Kinder aus der Steiermark werden dazu erwartet.