In der letzten Raunacht, vom 5. auf 6. Jänner, streift es von Haus zu Haus: Ein altes Mütterchen, meist mit Kleiderschürze, Kopftuch und Mantel bekleidet. Manche kennen es unter dem Namen Pudelmutter (auch Budel-Muata oder Puddel-Muada). Mit dem Pudel - nämlich der Hunderasse - hat es allerdings nichts zu tun. Der Name kommt von den Gaben, die das Mütterchen in die Häuser und Wohnungen sprichwörtlich "hineinpudeln", also hineinrollen lässt.