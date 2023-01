Unter dem Motto "Katze zugelaufen" schwirren nach Weihnachten verhältnismäßig viele Meldungen im analogen und digitalen Raum umher. Nicht umsonst boomen Facebook-Gruppen wie "Katze/Kater – gefunden – vermisst – Österreich", die zum Ziel haben, vermisste Vierbeiner wieder an ihre Frauchen oder Herrchen zu vermitteln. In manchen Fällen – insbesondere nach Weihnachten – vermissen die Besitzer ihre Fellnasen aber nicht, sondern setzen sie bewusst aus. Auch in der Südoststeiermark.