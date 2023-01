Am Montag, 2. Jänner, gegen 8.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Forstunfall in Minihof-Liebau (Bezirk Jennersdorf) alarmiert. Ein 50-jähriger Forstarbeiter hatte sich beim Fällen eines Baumes, der nicht in die gewünschte Richtung fiel, schwer am Bein verletzt.