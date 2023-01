Gerüchte in Mureck bestätigt: Anton Vukan ist nicht mehr Stadtentwickler

Anton Vukan war fast drei Jahrzehnte in der Lokalpolitik, Landesgeschäftsführer der SPÖ und nun für zirka ein Jahr Stadtentwickler in Mureck. Jetzt ist Schluss: Vukan ist in Altersteilzeit, die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin.