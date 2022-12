Schon um 6:30 Uhr in der Früh begann für die Murecker Sternsingergruppe mit Maxime Mugerle, Madleen Fauster, Ronja Marko, Emma Fröhle und Leo Mandl beim Pfarrhof Mureck ein besonderer „Arbeitstag“.

Eine Ziehharmonika für den großen Auftritt

Die Sternsinger-Kleidung wurde in einem Bus verstaut. Auf Kernöl, Weihrauch und ein besonderes Geschenk der Murecker Bio-Energie-Betriebe wurde nicht vergessen. Auch die steirische Ziehharmonika für den großen Auftritt von Leo Mandl erhielt einen Platz. Der kleine Leo hatte das Instrument von seinem Musikschullehrer Michael Zach zur Verfügung gestellt bekommen. Gemeinsam mit ihren Begleiterinnen Annemarie Ferstl-Rohrbacher, Julia Rohrbacher, Susanne Fauster und Victoria Mandl machte sich die jungen Sternsinger auf nach Wien. Ihre Mission: Ein Auftritt als steirische Vertreter der Sternsingeraktion bei Bundespräsident Alexander van der Bellen.

Nach der Ankunft in der Bundeshauptstadt um 10 Uhr besichtigte die Gruppe noch den Stephansdom und bewunderte die dortige Krippe. Zu Fuß marschierten die Murecker dann zur Präsidentschaftskanzlei. Der Antigentest wurde abgegeben und die schon aufgeregten jungen Murecker kleideten sich ein. „Wir waren die jüngste aller Gruppen aus ganz Österreich und durften den Einmarsch in den Spiegelsaal an der Spitze anführen“, erzählt Annemarie Ferstl-Rohrbacher. Leo Mandl gab dazu mit seiner Ziehharmonika den Takt an. „Wir san die heiligen drei Könige aus der Steiermark“, stimmten die Murecker dann ihr Lied als ersten Beitrag an. Das Lied „Weil Zammhaltn des is was zählt“ hatte Julia Rohrbacher extra für diesen Auftritt getextet und Michael Zach dazu die Musik komponiert.

Gespannt warteten die jungen Murecker auf ihren großen Auftritt. Sie durften die den Einmarsch in den Spiegelsaal an der Spitze anführen © Julia Rohrbacher

Geschenke mit steirischer Note

Eine steirische Note hatten auch die Geschenke der Murecker. „Das kann man immer brauchen“, freute sich der Bundespräsident über das Kernöl. Ein Geschenk der Murecker Bio-Energie-Betriebe erinnerte an den Klimaschutz. Die Murecker durften auch die Geschenke der österreichischen Jungschar an das Präsidentenpaar Alexander van der Bellen und Doris Schmidauer übergeben. Ein Fair-Trade-Paket, ein Bild einer Familie aus Kenia und den 3-Königs-Tee mit Keksen. „Es ist cool, dass du zwei Sprachen sprichst“, lobte van der Bellen die Sternsingerin Maxime Mugerle. Bei den Gesprächen mit dem Bundespräsidenten nach den Auftritten der Sternsinger hatte van der Bellen die Mehrsprachigkeit der Mureckerin entdeckt.

Bei der abschließenden Fiaker-Fahrt wurden die Murecker zum beliebten Fotomotiv für in Wien urlaubende Gäste © Julia Rohrbacher

Fiaker-Fahrt zum Abschluss

Mit Brötchen und Saft ging der Empfang zu Ende. „Es war alles sehr menschennah, freundlich und sympathisch“, war auch Ferstl-Rohrbacher vom Empfang beeindruckt. Mit der Sternsinger-Kleidung ging es dann noch einmal in die Innenstadt. Bei der abschließenden Fiaker-Fahrt wurden die Murecker zum beliebten Fotomotiv für die in Wien urlaubenden Gäste.