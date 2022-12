Seit 27. Dezember sind in der Pfarre Mureck mehr als hundert Kinder und Jugendliche in 25 Sternsingergruppen von Haus zu Haus unterwegs. Eine Murecker Gruppe hat aber noch einen weiteren Weg vor sich, den sie gerne auf sich nimmt: Sie wurde heuer von der Diözese ausgewählt, um die Steiermark zu vertreten. So dürfen die Murecker Sternsinger am Freitag (30. Dezember) Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Hofburg besuchen - gemeinsam mit Sternsingern aus ganz Österreich. "Jedes Bundesland kann eine Gruppe entsenden - bei uns ist das heuer Mureck", bestätigt man bei der Dreikönigsaktion.