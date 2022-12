Christian Oshodin wurde kürzlich zum österreichischen Box-Staatsmeister in der Eliteklasse ernannt. Sein Weg dorthin war lang. 2004 kam er asylsuchend von Nigeria nach Österreich. Seine Kindheit verbrachte der heute 26-Jährige, der zurzeit in Linz lebt und eine Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Fitnesstrainer absolviert, in Bad Gleichenberg (Südoststeiermark).