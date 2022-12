Rochade in Mettersdorf: Bürgermeister Johann Schweigler hört auf

In Mettersdorf am Saßbach kündigt sich ein Bürgermeisterwechsel an: Johann Schweigler hört mit 31. Dezember auf. Vizebürgermeister Josef Schweigler übernimmt und stellt sich am 19. Jänner der Wahl.