Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und es ist heuer wieder einiges passiert in der Südoststeiermark – von der Umstrukturierung der Internen am LKH in Bad Radkersburg in eine Tagesklinik, über die angekündigte Schließung der Fachschule Halbenrain bis hin zum Hackerangriff in Feldbach. Wir haben für Sie jene Geschichten des Jahres zusammengefasst, die Südoststeirerinnen und Südoststeirer besonders interessiert haben: