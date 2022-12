Feuerwehren zu Weihnachten gefordert: Brände in Wohnung und in Heizraum

Der Heizraum eines Nebengebäudes in Lichendorf und eine Wohnung in Bad Radkersburg wurden bei einem Brand beschädigt. In beiden Fällen konnten die Feuerwehren Schlimmeres verhindern - verletzt wurde niemand.