Ein akuter Notfall in der Nacht, ein Krankentransport in den frühen Morgenstunden oder ein Unfall beim Christbaumschmücken am Nachmittag. Egal zu welcher Tageszeit - Theresia Lienhart und Corina Lafer sind zur Stelle, wenn Menschen zu Weihnachten Hilfe brauchen.

Alle Jahre wieder im Weihnachtsdienst

Für beide ist es nicht das erste Mal, dass sie die Versorgung in der Rotkreuz-Ortsstelle Fehring sicherstellen. "Ich mache den Dienst bestimmt schon 15 oder 20 Jahre. Ich bin alleinstehend und kann die Zeit dadurch sinnvoll nutzen", erzählt Lienhart (67). Seit 2018 bekommt sie Unterstützung von Corina Lafer. "Dass wir den Dienst gemeinsam machen, hat für uns Tradition", sagt Lafer. Nur 2021 war die 27-Jährige zu langsam - eine andere sehr motivierte Rot-Kreuz-Kollegin hatte ihr den 24-Stundendienst von 23. Dezember 19 Uhr bis 24. Dezember 19 Uhr vor der Nase weggeschnappt. "Ich mache den Weihnachtsdienst schon so lange, dass ich es nicht mehr gewohnt bin, den Weihnachtstag zu Hause zu verbringen", verrät sie. Daher habe sie sich heuer bereits im Oktober für die Schicht am Heiligen Abend eintragen lassen.

"Wegen akuter Notfälle wurden wir selten alarmiert"

Bei Tee und heißer Schokolade plaudern die Rettungssanitäterinnen ein wenig über den Dienst an sich - ruhig sei er in den letzten Jahren verlaufen. "Oft wurden wir zu Pflegeheimen in der Umgebung gerufen, um Klienten und Klientinnen für die Zeit der Weihnachtsfeier zu ihren Familien zubringen, auch Krankentransporte gab es - wegen akuter Notfälle wurden wir selten alarmiert", erinnert sich Lienhart an vergangene Dienste zu Weihnachten.

Ob akute Notfälle, Krankentransporte oder Fahrten mit Klienten von Pflegeheimen zu Familienfeiern - die beiden Rettungssanitäterinnen sind jederzeit einsatzbereit © Ramona Lenz

Die Zeit zwischen den Ausfahrten versuchen die zwei ehrenamtlich Tätigen gemütlich zu verbringen: "Meist bekommen wir Besuch von Leuten im Ort, die uns ein frohes Fest wünschen und Kekse vorbeibringen - dann unterhalten wir uns natürlich mit ihnen, stärken uns mit Kaffee und den gebrachten Keksen." Bei einem Notfall sind sie aber natürlich jederzeit bereit - die ganze Nacht.

Wenn ihr Rettungsdienst nach 24 Stunden endet, macht sich Theresia Lienhart auf zur Christmette: "Dann geht ein schöner Tag für mich zu Ende." Corina Lafer verbringt nach getanem Dienst die verbliebenen Abendstunden des 24. Dezember im Kreise ihrer Familie. Nach den beiden übernimmt Ortsstellenleiter Peter Gogg den Dienst.