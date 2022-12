Ein 33-jähriger Lkw-Lenker am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr aus dem Bezirk Leibnitz fuhr auf der L 57 von Feldbach kommend in Fahrtrichtung Fehring. Eine 65-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark kam von der L 287 und bog links auf die L 57 in Richtung Feldbach ab. Dabei dürfte sie den Lkw übersehen haben.