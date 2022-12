Via Facebook verkündete das Paar die Schließung seines "Heimlich Kaffeehauses", das am 19. Mai 2021 eröffnet wurde. Nach nur eineinhalb Jahren war das "Coronaprojekt" von Linda Böhmwalder und Matthias Roßmann also Geschichte. Das sorgte für Fragezeichen in der Community. Denn das Frühstückslokal hatte sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht.