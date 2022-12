Am Donnerstag in der Nacht (22. Dezember) waren bisher noch unbekannte Täter in Feldbach in ein Geschäft eingebrochen.

Sie schlugen mit einem Vorschlaghammer die Haupteingangstür ein und gelangten so in das Geschäft. Im Verkaufsraum brachen sie einen abgesperrten Schrank auf und schlugen eine Glasvitrine ein. Daraus erbeuteten sie Mobiltelefone.

Sachschaden wird noch ermittelt

Die genaue Anzahl sowie der Wert der gestohlenen Geräte sind derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.