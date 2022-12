320 Meter lang sowie sechs bis acht Meter breit ist der neue Nebenarm in der Nähe des Murturms in Gosdorf. Mit dieser Renaturierungsmaßnahme, die im Rahmen des Interreg-Danube-Transnational-Projekts "lifeline MDD" (siehe Infobox) im Fünf-Länder-Biosphärenpark Mur-Drau-Donau umgesetzt wurde, werden mehrere Ziele verfolgt, wie bei der Eröffnungsfeier erläutert wurde. Die Gewässerlebensräume sollen verbessert, die eigendynamische Entwicklung der Mur gefördert und einer weiteren Eintiefung der Mursohle entgegengewirkt werden. "Dazu wurden 34.000 Kubikmeter Aushubmaterial in den Fluss eingebracht", wie Tanja Schriebl – mit Cornelia Jöbstl – Leiterin des Projekts erläuterte.