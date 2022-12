Kommt man auf der B 66 nach Bad Gleichenberg, ist das Firmengelände von Kiefer technic in der Feldbacher Straße 77 direkt an der Bundesstraße kaum zu übersehen. Insbesondere die eigens hergestellte dynamische Beschattungsanlage, für die der Familienbetrieb eine Reihe von Auszeichnungen erhielt, fällt auf – von außen. Schaut man in das Innere des Gebäudes, ist es das neue 55 Meter lange innovative Feinblechbearbeitungszentrum, das Aufmerksamkeit erregt.