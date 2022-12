Die Debatte um eine zweite AHS-Unterstufen-Klasse in Feldbach flammt wieder auf. SPÖ-Gemeinderat Bernhard Pölzl wollte in der Fragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen, ob sich die Stadt für eine 2. Klasse einsetze. Er bezog sich dabei auf die Sendung "Bürgeranwalt" vom 26. November. Dort war über einen Vater berichtet worden, der sich an die Volksanwaltschaft gewandt hatte, weil sein Sohn keinen Platz am Gymnasium Feldbach bekommen hatte. Eine Klasse reichte bei 60 Anmeldungen nicht. Pölzl meinte, dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei beziehungsweise die Vergabe der Plätze undurchsichtig gewesen wäre.