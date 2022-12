Pirching am Traubenberg

Pkw-Lenker prallte in Hausmauer und wurde schwer verletzt

Freitagnacht (16. Dezember) kam ein 58-Jähriger mit seinem Pkw in Pirching am Traubenberg (Bezirk Südoststeiermark) von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hausmauer. Er wurde dabei schwer verletzt.