Keine Spur vorweihnachtlicher Ruhe gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Gleichenberg. SPÖ-Vizebürgermeister Werner Jogl nahm die hohe Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde von 3000 Euro ins Visier: "Bad Gleichenberg gehört damit zu den am höchsten verschuldeten Gemeinden in der Steiermark. Beim Personalaufwand liegen wir ebenfalls am Ende der Steiermark."