Eine nächtliche Regenfront hat in de Südoststeiermark stellenweise für glatte Straßen gesorgt. Es gab vor allem in den frühen Morgenstunden einige Ausrutscher auf den Straßen im nördlichen Teil des Bezirks. Betroffen war meist Gemeindestraßen unter anderem in St. Stefan im Rosental, Oberdorf am Hochegg (Gemeinde Kirchberg an der Raab), Petersdorf II oder Maierdorf (Gemeinde Gnas). "Für diese Wetterlage sind wir glimpflich davon gekommen", fasst Christian Karner vom Straßenerhaltungsdienst die Lage zusammen. Vielfach gab es bei den Ausritten nicht einmal Blechschaden.