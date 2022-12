Es war am Donnerstag (15. Dezember) gegen 12.30 Uhr, als ein 74-jähriger Südoststeirer seinen Traktor auf der B 66 in Fahrtrichtung Feldbach lenkte. Auf Höhe des Straßenkilometers 16,27 wollte er nach links abbiegen. Der Traktor befand sich mit dem linken Vorderrad bereits über der Mittelleitlinie, da setzte ein nachkommender 82-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark um Überholen an. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Pkw etwa fünf Meter weit zur Seite geschleudert wurde.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der Traktorlenker blieb unverletzt. Der Pkw-Lenker hingegen wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Graz gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kornberg-Bergl, Polizei und Rotes Kreuz.