Ein 18-jähriger Leukämiepatient wollte noch einmal das Meer und die Adria sehen. Abgeholt von Mitarbeitern des Roten Kreuzes Radkersburg verbrachte der sterbenskranke Mann noch einen wunderschönen Tag in Portoroz. Dort traf er Freunde und Verwandte, besuchte seine Sehnsuchtsplätze am Meer und sein Lieblingslokal. In den Abendstunden ging die Reise wieder zurück zur Palliativstation in Graz. Einige Tage später verstarb der junge Mann leider.