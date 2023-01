Angelobung des KiGRa in Halbenrain

Kürzlich fand in Halbenrain die Angelobung des 23-köpfigen Kindergemeinderats (KiGRa) statt. Die Landentwicklung Steiermark mit dem Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Franz Fartek organisiert und leitet den Kindergemeinderat in Halbenrain sowie in Gnas. "Ich bin überzeugt, dass jede Gemeinde einen Kindergemeinderat braucht, deren Mitglieder durch ihre Ideen an der Gestaltung der Gemeinde mitwirken können", sagt Fartek.