Am Mittwoch, dem 14. Dezember, gegen 20.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit verletzter Person. Eine Südoststeirerin war auf der L 259 von Hürth kommend Richtung Oberpurkla unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam die 29-Jährige aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte in einen tiefliegenden Ackergraben und überschlug sich.