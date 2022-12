Acht Teenager gehören einer Freundesgruppe an. Sie durchleben die beste Zeit ihres Lebens. Alles scheint in Ordnung zu sein. Doch dann fängt der Horror an. Einer nach dem anderen verschwindet. So viel sei aus dem Thriller "Only the Mask will Stay Alive" verraten. Geschrieben haben den Krimi acht Schülerinnen der Mittelschule Mureck im vorigen Schuljahr. "Die Arbeit der Schülerinnen jetzt als Buch in den Händen zu halten, ist richtig cool. Es ist ein wunderbares Geburtstagsgeschenk zum 80er unserer Schule – besonders und exklusiv", freute sich Schulleiterin Manuela Berghold bei der Präsentation des Buches samt Lesung durch die Autorinnen.