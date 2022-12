Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause konnten die Winzer Vulkanland wieder eine "normale" Generalversammlung abhalten. In dieser Zeit hat sich viel getan, wie Obmann Christoph Neumeister und Margreth Kortschak-Huber als Projektbegleiterin in der Fachschule Schloss Stein in Fehring berichten konnten. Sie gaben einen Abriss über die zahlreichen Aktivitäten. Weiterbildung war dabei ein absolutes Hauptthema, unterstrich Neumeister. Auch ein Forschungsprojekt mit Studierenden der FH Joanneum Bad Gleichenberg zum regionalen Weinverkauf im Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark wurde durchgeführt und die Website neu gestaltet.