Pferdewirt Markus erobert als Ritter die Herzen seiner Hofdamen

Am Fuße der Riegersburg hat man für "Bauer sucht Frau" die Zeit zurückgedreht: Bauer Markus Lang imponiert seinen Hofdamen in Ritterrüstung beim Schwertkampf. Beim Hoffest ist der Südoststeirer in Feierlaune: "Mocht's die Bar leer!"