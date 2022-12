Bereits am Marienfeiertag ist die Katzendame bei Familie Hopfer in Minihof-Liebau (Südburgendland) aufgetaucht. Da die Katze ein wenig humpelte und dehydriert war, brachte die Familie sie zu Katharina Grager und Claudia Scheuer nach St. Anna am Aigen. Die beiden Frauen sind als Katzenretterinnen in der Region Südoststeiermark tätig und arbeiten mit Tierschutzvereinen aus der Südoststeiermark und dem Südburgenland zusammen.

Die alte Katzendame ist sehr zutraulich und verschmust © privat

"Als "Omili" bei uns ankam, bemerkte ich gleich, dass sie nicht einfach nur verletzt war, sondern wahrscheinlich schon sehr alt ist und daher wackelig auf den Beinen", berichtet Katharina Grager. Tierärztin Katharina Spörk aus Feldbach bestätigte diese und weitere Vermutungen: Die alte Katzendame ist aufgrund von Bluthochdruck komplett blind und besitzt auch keine Zähne mehr. Die Vermutung liegt nahe, dass man ihr diese tierärztlich entfernt hat. Jedoch ist das getigerte Weibchen nicht gechipt.

"Sie wird wohl schmerzlich vermisst"

Sie sei sehr zutraulich, zeige trotz ihrer Altersgebrechen viel Lebenswillen und hätte einen großen Schmusebedarf, so die beiden Katzenretterinnen. "Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass "Omili" mit ihrer lieben Art bestimmt jemandem gehört und wohl schmerzlich vermisst wird", ist sich Grager sicher. Außerdem brauche sie wahrscheinlich täglich Blutdruckmedikamente, umso dringender seien die beiden auf der Suche nach dem eigentlichen Besitzer oder der eigentlichen Besitzerin.

Um Hinweise wird gebeten

Anrufe bei Tierärzten in der Nähe sowie der Facebook-Aufruf, den Scheucher und Grager starteten, blieben bisher erfolglos. "Vielleicht war "Omili" auch motorisiert unterwegs und es meldet sich deshalb niemand", meint Grager. Wer vermisst "Omili"? Wer weiß, wem sie gehört? Hinweise erbeten unter der Telefonnummer: 0664 34 21 48.1