Mit 1. Dezember ist die Abteilung für Innere Medizin im LKH Bad Radkersburg geschlossen worden. Sie wurde in eine Tagesklinik umgewandelt. Andere Abteilungen sind nicht betroffen, aber es kursieren alle möglichen Gerüchte, was zu Verunsicherung in der Bevölkerung und Missverständnissen führt.