Schwere Vorwürfe erhebt der VGT (Verein gegen Tierfabriken) gegen einen südoststeirischen Geflügelmastbetrieb. Ein Video (siehe unten), das der VGT aufgenommen hat, zeigt erschreckende Bilder und großes Tierleid: viele tausende Hühner drängen sich in der Halle, Arbeiter packen die flatternden Tiere an den Beinen und stopfen sie in Plastikkisten. Zu sehen sind auch federlose Tiere mit entzündeten Beinen, die reglos daliegen, und tote Tiere Ein rotes Arbeitsfahrzeug fährt in die Halle, die Tiere weichen zurück, aber einige werden unter den schweren Rädern zerdrückt (siehe Video).