Voller Tatendrang und Kreativität sind unsere Nominierten zur Wahl der Köpfe des Jahres 2022 in der Kategorie "Newcomer". Ob kreative Köchin, erfolgreiche Teilnehmer bei den Berufsweltmeisterschaften, junger Spirituosenhersteller, innovatives Unternehmen mit Nachhaltigkeit oder Patissière des Jahres. Wer ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab!

Theresa Putz

Die 20-jährige Theresa Putz aus Wolfau im Bezirk Oberwart ist Lehrling bei den Geschwistern Rauch in Trautmannsdorf und kochte sich bei der deutschen Koch-Show „The Taste“ bis ins Finale. Nach der Matura an der HAK Stegersbach wollte sie ihre große Leidenschaft – das Kochen – zum Beruf machen und es von der Pike auf lernen.

Warum Putz sich für die Castingshow „The Taste“ bewarb und dort um den „leckersten Löffel der Nation“ kochte? „Ich habe schon immer die Herausforderung gesucht und neue Sachen ausprobiert. Ich schmeiße mich selbst gern ins kalte Wasser." In der Koch-Show habe sie nicht nur ihre kulinarischen Fähigkeiten schärfen können, sondern auch viel über sich selbst gelernt: „Es war die coolste Zeit. Ich habe so viele coole Menschen kennenlernen und für so viele coole Personen kochen dürfen. Es hat einen Riesenspaß gemacht, ich würde es jederzeit wieder machen.“

Theresa Putz © Sat1/Jens Hartmann

Lisa Krispel

Lisa Krispel vom Genussgut Krispel aus Straden wurde von Gault&Millau zur „Patissière des Jahres 2023“ gekürt. Die 27-jährige Konditorin ist bekannt für ihre feinen Törtchen und Desserts, die sie am Genussgut Krispel zubereitet und ab Hof verkauft sowie an Interspar und Gastronomiebetriebe in der Region liefert.

Ihre Begeisterung für die Zuckerbäckerei kommt nicht von irgendwo: „Von meiner Oma habe ich sicher die emotionale Seite des Backens.“ Egal, ob Krispel eine Nuss-Quitten-Rolle, Mohnchips oder ein Eis, aromatisiert mit Rohschinken vom Wollschwein, serviert – die Ideen zu den Desserts entwickelt sie immer selbst und die Zutaten kommen – wo immer es geht – aus der Region. Ob die Zuckerbäckerin des Jahres beim vielen Backen selbst noch Lust auf Törtchen hat? "Etwas Süßes geht immer, bei mir ist jeder Tag Cheat Day."

Lisa Krispel © JS

Felix Koller

Whisky, Rum oder Gin waren gestern: Der Hartberger Felix Koller hat mit "Schü" eine neue Alkoholsorte kreiert, die innerhalb kürzester Zeit zum großen Erfolg rauschte. 1,3 Millionen Likes und 14 Millionen Klicks hat "schueworld" auf TikTok bereits und knapp 20.000 Follower zeigen sich über Kollers lustige Videoschnipsel begeistert.

Bei "Schü" handelt es sich um die weltweit erste Spirituose aus Verjus, also dem Saft unreifer Trauben. Die Geheimzutat sind sechs Aromen, die nicht verraten werden. Für die neue Kreation hat Koller bereits zwei internationale Spirituosen-Preise abgeräumt: Er gewann bei der London Spirits Competition die Silbermedaille und holte bei der International Spirits Competition die Bronzene. "Alleine heuer sind schon knapp 10.000 Flaschen 'Schü' konsumiert worden", freut sich der 23-jährige Hartberger, der das In-Getränk erst 2021 auf den Markt gebracht hat.

Felix Koller © Rene Lueger

Nicola Hochegger und Christoph Pessl

Beide sind aus Anger, beide 21 Jahre alt und beide echte Weltmeister: die Rede ist von Nicola Hochegger und Christoph Pessl. Bei den Berufsweltmeisterschaften haben sie heuer Gold geholt. Während Pessl als gelernter Maler zu Farbe, Pinsel und Tapete greift, hat sich Hochegger der Floristik verschrieben. Und das schon früh. Bereits mit drei Jahren stand sie im Blumenladen ihrer Mutter in Anger und half beim Dekorieren und Blumenstrauß-Binden. Mit 19-Jahren wurde sie 2020 zur Floristik-Staatsmeisterin "gekrönt". Im Oktober diesen Jahres folgte der Weltmeistertitel.

Auch Christoph Pessl ist in seinem Beruf kein unbeschriebenes Blatt, bereits 2021 wurde der 21-Jährige, der derzeit beim Malerbetrieb Adi Allmer in Weiz beschäftigt ist, zum Europameister gekürt. Seit Anfang November ist er der beste Maler der Welt. Für den Angerer war sofort klar, dass er nach der Schule arbeiten will. Nachdem er bei diversen Betrieben geschnuppert hatte, habe er sich recht rasch für den Beruf des Malers entschieden. "Es ist sehr abwechslungsreich und macht einfach Spaß", sagt Pessl.

Christoph Pessl und Nicola Hochegger © Julia Kammerer

Georg Lackner, Mario Maier und Fabian Gems von "Supaso"

Als "thermische Unterwäsche für Kartonagen" für den Versand von Lebensmitteln - so bezeichnen Fabian Gems, Mario Maier und Georg Lackner von "Supaso" salopp ihr Produkt. Die Drei haben das Hartberger Start-Up-Unternehmen 2021 gegründet und gemeinsam die Idee einer nachhaltigen Isolierverpackung verwirklicht.

Sie stellen aus Zellulosedämmstoff aus recyceltem Altpapier Karton-Inlays für den Kühlversand von Lebensmitteln sowie Medizinprodukten her - vor allem als Alternative zu Styropor. Die Inlays können samt Folie im Altpapier entsorgt werden, sind aber auch wiederverwendbar. "Wir wollen damit den Styropor-Wahnsinn beenden", sagt Gems.

Kunden auf der ganzen Welt konnten sie bereits von ihrem Produkt überzeugen. Ebenso wie die Jury beim Youstart-Award im Ökopark und beim "Elevator Pitch" der Jungen Wirtschaft Steiermark. Beide Male gingen sie als Sieger hervor.