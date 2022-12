Die Qualitätsoffensive des Bildungsministeriums findet auch in der Südoststeiermark ihren Niederschlag. Seit Kurzem erfüllen auch die Pflichtschulen der Bildungsstadt Feldbach alle Rahmenbedingungen für den digital unterstützten Unterricht. 530.000 Euro wurden investiert. Die Klassen konnten so mit Beamern und teilweise mit Apple TV ausgestattet werden – 39 wurden digitalisiert. "Die Ausstattung ist mit einem Mercedes vergleichbar – wir haben keine Kosten gescheut", so Bürgermeister Josef Ober.