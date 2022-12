"Fredi wollte heuer erst mal nix macha", plaudert Doris Schnideritsch mit fränkischem Akzent. Der heftig gestiegene Strompreis war sein Argument gegen ein weihnachtliches Lichtermeer. Doch dann packte die gebürtige Schweinfurterin ihre in 50 Ehejahren – das Paar feierte heuer im Mai die goldene Hochzeit – erprobten Überredungskünste aus. "Ich hab ja so viel Zeugs am Dachboden und es ist ja Weihnachten. Vielleicht besuchen uns auch wieder die Kinder von der Lebenshilfe und schauen sich das an", argumentierte sie, bevor ihr Ehegatte dann – noch einmal – "Ja" sagte.