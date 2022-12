Sternsingertreffen: Im dritten Anlauf soll es mit Fehring diesmal klappen

Nach drei Jahren coronabedingter Durststrecke findet in der Steiermark wieder ein Sternsingertreffen statt. In der Sporthalle Fehring wird am 14. Jänner 2023 der traditionelle Abschluss der Dreikönigsaktion über die Bühne gehen.