Steirer helfen Steirern: Große Nachfrage nach Keksen der Bäuerinnen in Feldbach

Mit Fotos. Die südoststeirischen Bäuerinnen haben Kekse gebacken - für Steirer helfen Steirern. Am Freitag wurden sie in Feldbach verkauft. Nächste Gelegenheit gibt es am Samstag in Bad Radkersburg.