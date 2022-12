In Feldbach und Bad Radkersburg verkaufen Bäuerinnen Kekse für den guten Zweck

Die Bäuerinnen aus der Südoststeiermark haben unzählige Vanillekipferl geformt und Sterne ausgestochen. Diese werden am Freitag in Feldbach und am Samstag in Bad Radkersburg verkauft. Der Erlös geht an "Steirer helfen Steirern".