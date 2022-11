Seit einem Monat ist der Ressourcenpark in der Europastraße Feldbach für die 16 Gemeinden des Altbezirks Feldbach in Betrieb. Zeit für eine erste Startbilanz. Wie kommt das neue Angebot bei den Bürgerinnen und Bürgern an? "Es wird gut angenommen", können Manfred Reisenhofer, Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes Feldbach (AWV), und AWV-Geschäftsführer David Baar berichten.