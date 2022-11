Am Mittwoch am Abend (23. November) gegen 18 Uhr entdeckte ein Hausbesitzer in Edelsbach bei Feldbach, dass in seinem Heizraum Feuer ausgebrochen war. Der Ofen dürfte überhitzt und dadurch der Warmwasserboiler zu brennen begonnen haben. Der Südoststeirer alarmierte die Einsatzkräfte.