Lebkuchen nach Omas Rezept: Die Bäuerinnen backen wieder für den guten Zweck

Mit Tipps aus der Backstube. Die südoststeirischen Bäuerinnen backen und verkaufen am 2. Dezember in Feldbach und am 3. Dezember in Bad Radkersburg Kekse für die Aktion "Steirer helfen Steirern". Ein süßer Einblick in die Weihnachtsbäckerei in Bad Radkersburg.