Bei widrigen Witterungsverhältnissen - es regnete stark und die Sicht war sehr schlecht - kam es am Dienstag am Abend gegen 17.45 Uhr auf der B57 im Bereich Schiefer (Gemeinde Fehring) zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Frau aus Slowenien war mit ihrem Pkw von Fehring kommend in Fahrtrichtung Jennersdorf unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch weitere drei Frauen (50, 64, 72) aus Slowenien. Ein nachkommender 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark wollte das Fahrzeug der 65-Jährigen überholen.