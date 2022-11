Am Kürbishof Gartner in Fehring fanden sich am Dienstag (22. November) Vertreter des Thermen- und Vulkanlandes ein. Nicht ohne Grund: Gastgeberin Barbara Aschbacher-Gartner wurde kürzlich zur neuen Obfrau von "Urlaub am Bauernhof" in der Steiermark ernannt. "Mehr als ein Drittel der Einnahmen kommen bei den Mitgliedsbetrieben aus Urlaub am Bauernhof. Und der ist fest in weiblicher Hand", erklärt sie. Dort möchte sie in den kommenden fünf Jahren unter anderem ansetzen, denn die Belastung sei für Frauen oft sehr groß. Sonja Skalnik, Vorsitzende des Thermen- und Vulkanlandes, unterstrich die Bedeutung für die Region: "Die durchschnittliche Übernachtungsdauer liegt bei zwei bis drei Tagen, bei Urlaub am Bauernhof sind es sieben."