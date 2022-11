Am 12. Oktober ereignete sich in Sankt Anna am Aigen ein tragischer Unfall: Ein Mann war bei Gartenarbeiten in einen Teich gestürzt und dabei ums Leben gekommen (wir berichteten).

Dieser Mann war Alexandru-David Silaghi, ein guter Freund der Familie Pranger und Mitarbeiter am Biohof. Sechs Jahre lang war Silaghi in der Landwirtschaft tätig. Er sei immer mit Herz bei der Sache gewesen, erzählt Patrick Pranger in einem Nachruf, der auch auf Facebook geteilt wurde.

Eine immer in Erinnerung bleibende Freundschaft

In den gemeinsamen Jahren sei ein "inniges Arbeitsverhältnis und eine, immer in Erinnerung bleibende, Freundschaft" entstanden.

Pranger erzählt von morgendlichen Spielanalysen über Fußballspiele, die bereits zum Ritual geworden seien. Und vom gemeinsamen Interesse – dem Gemüseanbau. "Sein Traum war es, ebenfalls Landwirt zu werden und Gemüse anzubauen. Er liebte es, mit Gemüse zu arbeiten und das spürte man."

Spendenkonto zur Unterstützung

"Wenn man einen Freund und Arbeitskollegen verliert, versucht man, alles Mögliche zu tun, um jemandem eine Last abzunehmen – wenn auch nur eine finanzielle", sagt Pranger. Familie Pranger hat deshalb ein Spendenkonto eröffnet, das bis zum 31. Dezember geöffnet sein wird.

"Die Spenden kommen Davids Frau zugute, damit sie sich in der Zeit der starken Trauer nicht ums Finanzielle kümmern muss", sagt Pranger.

Im Juli 2019 haben David und Larisa geheiratet. Vor einem Jahr errichteten sie das erste Gewächshaus, kauften ein altes Haus in ihrer Heimat Rumänien und starteten die Renovierungen. "Es ist wie eine angefangene Baustelle. Keiner weiß, wie es weitergeht", so Pranger.

Patrick Pranger verabschiedet sich von seinem Freund: "David, du hinterlässt ein unglaublich großes Loch bei uns allen. Das Leben ohne dich wird für uns nie mehr so sein, wie es war. Wir alle vermissen dich, deine Hilfsbereitschaft und deine Lebensfreude und hoffen, dass es dir gut geht, wo immer du auch bist."