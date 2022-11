Vor rund einem halben Jahr starteten die Bauarbeiten, nun konnte gefeiert werden. "In der Bad Radkersburger Ortschaft Zelting wurden an der L 261, der Zeltinger Straße, ein 720 Meter langer Geh- und Radweg und ein 'Mini-Kreisverkehr' zur Erhöhung der Verkehrssicherheit errichtet", so Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang anlässlich der Eröffnung beider Bauvorhaben. Die Gesamtkosten betragen rund 700.000 Euro.