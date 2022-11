Mit deutlich mehr Hauben als 2021 hat der Restaurantführer "Gault & Millau" heuer Lokale in Südoststeiermark bedacht: von 17 auf 23 ist die Zahl gestiegen. Vier Hauben gab es wieder für "Geschwister Rauch" in Trautmannsdorf (Gemeinde Bad Gleichenberg). "Eine Bestätigung für unsere Arbeit", freut sich Richard Rauch. Kontinuierlich hält das Lokal die vier Hauben. 2003 hatte es mit einer Haube begonnen. Aber das ist nicht alles. Mehr als ein Viertel aller Hauben in der Region gehen nach Trautmannsdorf. Denn für die zweite Küchenlinie "Wirtshaus Geschwister Rauch" gab es auch wieder zwei Hauben - und diesmal bei 14,5 Punkten. Eine kleine Aufwertung gegenüber 2021, mit der man kurz vor der dritten Haube steht.