Theresa Putz aus Wolfau (Bezirk Oberwart) hat bei der Sat.1-Show "The Taste" großes Talent bewiesen, sich zwei Sterne erkocht und es bis ins Finale geschafft. Dort war dann aber recht bald Schluss: Im Finale schied der Lehrling der Geschwister Rauch in Trautmannsdorf (Bad Gleichenberg) in der ersten Runde aus, kehrte dann aber im großen Finale noch einmal zurück an den Herd.