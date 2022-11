Polit-Hickhack um Fotovoltaikanlagen und Grüne kritisieren "klimafitten Wald"

Unspektakulär schien die jüngste Gemeinderatssitzung in Feldbach zu werden – dem war dann nicht so: Die SPÖ heizte die Debatte um PV-Anlagen im Freiland erneut an, die Grünen kritisierten mögliche Unterstützung zum "klimafitten Wald".