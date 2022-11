In der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" ist auch ein Südoststeirer auf der Suche nach der großen Liebe: Der 43-jährige Markus Lang aus Dörfl (Gemeinde Riegersburg) betreibt einen Reitstall und sucht nach einer Herzensdame, die seine Leidenschaft für Tiere teilt: "Sie soll das Pferde- und Turnierleben genauso lieben wie ich. Und mir auf Augenhöhe begegnen."

Bisher war Lang erst einmal im Fernsehen zu sehen – bei der Vorstellung der Kandidaten von Bauer sucht Frau im Juni 2022. Am Mittwoch, 16. November, wird ihm zur Primetime auf ATV mehr Sendezeit eingeräumt: Es finden nämlich die "Hofwochen" statt und Lang darf drei "Hofdamen" bei ihm zu Hause in Riegersburg empfangen. Dafür habe er einer Aussendung zufolge bereits den Pool vorbereitet, Rosen ins Wasser gestellt und Wein eingekühlt – denn in der Südoststeiermark müssten die Hofdamen trinkfest sein.

Die Qual der Wahl

Mehr als 30 Frauen haben sich mit einer Videobotschaft beim Pferdewirten beworben und von ihrem bisherigen Lebenslauf und ihren Interessen erzählt. Lang musste daraufhin drei Frauen auswählen, die er für fünf Tage bei sich am Hof einlädt – ohne mit ihnen davor persönlich gesprochen zu haben.

Nach welchen Kriterien der Südoststeirer seine potenzielle Zukünftige gewählt hat? "Der Typ Frau ist mir relativ wurscht, es muss vom Menschlichen her passen", versichert Lang. Wichtig sei ihm, dass die Frau mit Tieren, insbesondere mit Pferden, umgehen und sich das Leben auf einem großen Pferdehof vorstellen kann.

"Es passiert etwas Unerwartetes"

Viel darf Lang noch nicht verraten, was am Mittwoch im TV zu sehen sein wird – etwa auch nicht, ob der Reitstallbesitzer bereits eine Hofdame aus dem Rennen wirft. Was er aber verspricht: "Wir machen einen Haufen interessante Sachen und es wird Überraschungen geben. Es passiert etwas Unerwartetes."

Der 43-Jährige sucht eine Frau, die das "Pferde- und Turnierleben genauso liebt" wie er © ERNST KAINERSTORFER

Fest steht: Der Mittwoch steht für Lang nun ganz im Zeichen von Liebe und Landleben – und das bekommt auch sein Umfeld mit. "Ich bin viel unterwegs und werde andauernd auf 'Bauer sucht Frau' angesprochen – und bisher war ich nur in der Vorstellungsrunde", zeigt sich der Riegersburger selbst erstaunt. Überrascht ist er zudem von den durchwegs positiven Rückmeldungen.