Um exakt 11.11 Uhr am 11.11.2022 beendete Agenturgründerin Michaela Eibel ihre Ansprache und läutete damit den gemütlichen Teil der Eröffnung ein. Die ehemaligen Räumlichkeiten der Kleinen Zeitung am Hauptplatz 10 in Feldbach haben somit einen Nachfolger gefunden: die Marketing- und Beratungsagentur M-Effekt aus Fürstenfeld. "Wir wollten noch näher an unseren Kundinnen und Kunden dran sein", erklärte Eibel die Eröffnung des zweiten Standortes.

Aufbruchsstimmung in Feldbach

Dazu zählen schließlich unter anderem der Tourismusverband Thermen- und Vulkanland oder die Landentwicklung Steiermark mit Obmann Franz Fartek. Außerdem sei man überzeugt, dass Feldbach "ein fruchtbarer Boden und attraktiver Standort" ist. "Wir wollten Teil dieser Aufbruchsstimmung sein", so Eibel, die sich mit dem neuen Büro am 11. November gleichzeitig ein Geburtstagsgeschenk machte.

Nicht für einen M-, sondern einen Wow-Effekt in den neuen Räumlichkeiten sorgte Künstler und Tätowierer Michael Potzinger. Seine eindrucksvolle Wandmalerei ist ein wahrer Blickfänger und wurde von Eibel gemeinsam mit Bürgermeister Josef Ober enthüllt.

Offene Tür für junge Talente

Während das Gros des 22-köpfigen Teams in Fürstenfeld bleibt, wird man das neue Büro vorerst mit einem Kernteam von vier Leuten besetzen. Die Teamleitung übernimmt Conny Wagner. "Unsere Türen stehen aber offen. Wir wollen weiter junge Talente aus der Region gewinnen", betonte Eibel. Das erfreute auch Bürgermeister Ober: "Es ist eine wunderbare Erkenntnis, dass dieses neue Büro als Zukunftsraum gilt."

Agenturchefin Michaela Eibel (mit Kapitänsmütze) feierte nicht nur die Eröffnung, sondern auch ihren Geburtstag © Jakob Illek

Als besonderes Highlight präsentierte man für die Eröffnung einen Hometrainer, der für den guten Zweck genutzt wurde. Pro gefahrenem Kilometer will Eibel 100 Euro für das Hilfsprojekt "Great hope for children" von Initiator Andreas Pirker spenden: "Unser Slogan ist ja 'Marketing in Bewegung. Wie viel man bewegen kann, wollen wir zeigen." 30 Kilometer waren es am Ende des Tages. Der Erlös geht an Waisenkinder in einer Schule in Kenia.