Die Südoststeiermark trumpft neben einer Schokoladen-, Essig- oder Schinkenmanufaktur nun auch mit einer Schallplattenmanufaktur auf. Austrovinyl möchte in ihrem neuen "Multitalent"-Presswerk in Fehring zeigen, wie Musik auf die Platte kommt. Außerdem will man kleinen Labels eine Bühne geben und als Café, Bar und Club fungieren. Aber beginnen wir von vorne.